Banda el Recodo presenta “Sólo tú” primer sencillo de su nueva producción

Staff/RG

“La Madre de Todas las Bandas”, nos presenta con bombo y platillo el primer sencillo de su nuevo material discográfico.

BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA, nos presenta “Sólo tú” una melodía de la inspiración de Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, quien también fuera el intérprete que la llevó al éxito allá por el año 1976.

EL RECODO la renueva en esta versión con Banda, misma que mantiene el ritmo de la balada original. La potencia vocal que el tema constituye se mantiene en la línea de la excelencia con la interpretación de Geovanni y Ricardo. El tema habla de amor, de ese amor desenfrenado por el que se deja todo y a todos, ese amor que nos hace pertenecer y que enciende nuestras pasiones, y por el que enloqueceríamos si lo perdiéramos.

“Sólo tú” será el tema que a partir de hoy promocionará la Banda, después del éxito de “No me aprovechaste” incluido en su álbum ‘EN VIVO DESDE JAPÓN’ lanzado apenas en el mes de mayo.

Aunado a este lanzamiento, BANDA EL RECODO no deja de trabajar, y ya prepara sus maletas para iniciar su gira por Europa, en la que incluyen las ciudades de Milán, Italia (19 de noviembre), Ámsterdam, NLD (20 de noviembre), Madrid, España (21 de noviembre), Berlín, Alemania (23 de noviembre), Barcelona, España (25 de noviembre ) y París, Francia (26 de noviembre), escenarios importantes que gozarán de la magia de “La madre de todas las Bandas”, quien sigue cumpliendo su promesa de llevar a cada rincón del mundo, la música de Banda.

En el marco de su 87 aniversario, BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA es sinónimo de calidad, esfuerzo, trabajo, disciplina y perseverancia; su nombre cuenta con el respeto no sólo del público, sino también de artistas que hanseguramente, será del agrado de todo el público.