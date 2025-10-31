Grupo Cañaveral de Humberto Pabón lanza emotivo álbum ‘Tributo a una leyenda: Humberto Pabón vol. 2’ con invitados especiales

Staff/RG

Grupo Cañaveral, la icónica agrupación de cumbia, presenta el volumen 2 de “Tributo a una Leyenda: Humberto Pabón”. Un proyecto que rinde un homenaje en vida a su fundador y líder, con el que se reconoce su trayectoria artística, innovación musical y contribución cultural en varios países de habla hispana. En este proyecto destaca su papel como director de Grupo Cañaveral, junto con artistas de talla mundial. Además de ser un líder visionario en la industria, es una figura que ha inspirado a nuevas generaciones de artistas, logrando un público más amplio al hacer fusión con diferentes géneros musicales.

Cada tema incluido en este álbum tiene un significado profundo, ya que Don Humberto Pabón estuvo involucrado en su concepción original, ya sea como productor, arreglista, compositor o un éxito emblemático de Grupo Cañaveral. Este tributo busca conectar generaciones a través de la música que ha hecho bailar a millones.

“Tributo a una Leyenda: Humberto Pabón Vol. 2” se distingue por la participación de grandes figuras de la música, como: La Joaqui, Marisela, Grupo Niche, Los Caligaris, Dr. Shenka, La Adictiva, Ángela Leiva, Víctor García, La Sonora Dinamita, Los Socios del Ritmo, Camila Fernández y Carolina Ross. Este proyecto representa una conexión entre generaciones y culturas, reafirmando la vigencia de la cumbia como un lenguaje universal.

El sencillo que encabeza este lanzamiento es “Regresa Mi Vida”, una poderosa colaboración con una de las voces femeninas más influyentes y ovacionadas de Argentina, Ángela Leiva. Con una mezcla de nostalgia, ritmo y sentimiento, le dan una nueva vida a este clásico de Cañaveral con un sonido fresco, manteniendo la esencia de la cumbia tradicional, combinada con la intensidad vocal y la autenticidad de Ángela.

Este lanzamiento no es solo un álbum, sino un viaje musical a través de la prolífica carrera de Don Humberto Pabón, revitalizando sus creaciones para el disfrute de sus fieles seguidores y las nuevas audiencias. “Tributo a una Leyenda: Humberto Pabón Vol.2” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, y Grupo Cañaveral te invita a ser parte de esta celebración a un verdadero pilar de la música latina.

Tracklist:

1. Echarme al Olvido (con La Joaqui)

2. Qué Bello (con Marisela)

3. Mi Mundo Al Revés (con Grupo Niche)

4. Mala Mujer (con Los Caligaris)

5. No te voy a Perdonar (con Dr. Shenka)

6. Echarme al Olvido (con La Adictiva) – versión banda

7. Regresa Mi Vida (con Angela Leiva)

8. El Sirenito (con Víctor García)

9. La Cadenita (con La Sonora Dinamita)

10. Rumor de Cumbia (con Los Socios del Ritmo)

11. Vuelvo a Sentir

12. Aún Te Guardo Rencor (con Camila Fernández)

13. El Beso que Me Diste (Carolina Ross)

14. La Máquina del Sabor

15. No He Podido Olvidarte

16. Regresa Por Favor