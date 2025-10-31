Balean a policía municipal en Puebla capital

Desde Puebla

Un agente de la secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, adscrito al área de custodios, fue herido de bala durante presunto ataque directo en San Bernabé Temoxtitla, en Puebla capital.

El policía resultó gravemente herido y trasladado al hospital del sur.

No se tienen más detalles sobre los responsables y se espera que la secretaria de Seguridad Ciudadana emita algún comunicado.

COMUNICADO

*COMUNICADO*

Derivado de los hechos registrados en inmediaciones de la colonia Guadalupe Hidalgo, donde un elemento de la Policía de la Ciudad, resultó lesionado por impactos de arma de fuego, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informa lo siguiente:

La dependencia actuó de manera inmediata para que el oficial fuera trasladado a un hospital y salvaguardar su estado de salud.

La corporación se compromete a brindar el acompañamiento necesario para garantizar el bienestar del personal operativo y coadyuva con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

La Policía de la Ciudad refrenda el compromiso de actuar con prontitud, ante situaciones que atenten contra la paz y la tranquilidad de las familias poblanas.