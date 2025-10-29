Puebla, líder en producción de cempasúchil y terciopelo; concentra el 72% nacional

-Para la temporada 2025, se sembraron más de un millón de macetas destinadas a la venta y comercialización.

-Las y los productores de la región de Atlixco han recibido apoyo a través de diversos programas destinados a la transformación del campo poblano.

Desde Puebla

ATLIXCO, Pue.– El estado de Puebla se mantiene como líder nacional en la producción de flor de cempasúchil y terciopelo. En el caso del cempasúchil, el estado concentra el 72 por ciento de la producción nacional, con más de 15 mil toneladas de flor de corte, cuyo valor supera los 99 millones de pesos. Para la temporada 2025, se sembraron más de un millón de macetas destinadas a la venta y comercialización. En cuanto a la flor de terciopelo, se alcanzó una producción de más de 220 mil manojos.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, sostuvo una reunión con floricultores de la región que producen en vivero y a cielo abierto, con el objetivo de mantener cercanía con las y los productores, escuchar sus peticiones y establecer estrategias que fortalezcan la comercialización de flores en los últimos días de la temporada de Día de Muertos, particularmente de cempasúchil y terciopelo.

Durante el encuentro se destacó que la cercanía con las y los productores fortalece los vínculos con el sector y refuerza el compromiso del gobierno estatal en impulsar el consumo local que representa una herramienta clave para brindar seguridad económica a las familias poblanas.

Las y los productores de la región han recibido apoyo a través de diversos programas destinados a la transformación del campo poblano, entre ellos:

• Insumos estratégicos para la producción,

• Equipamiento y herramientas del Programa de Modernización y Equipamiento del Campo,

• Indemnizaciones por afectaciones de granizadas y lluvias mediante el Programa de Atención a Contingencias Agropecuarias,

• y el servicio gratuito de módulos de maquinaria para fortalecer la producción local.