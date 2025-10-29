Gael García Bernal es nombrado embajador de Buena Voluntad por la Unesco

LA JORNADA

El actor mexicano Gael García Bernal fue nombrado como embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística por la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay.

El también director y productor dijo estar orgulloso y honrado, pues “hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común. Hay que construir comunidad a través de todas las expresiones culturales”.

A través de la asociación Ambulante, que cofundó en 2005, García Bernal apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos.

“Agradezco profundamente esta invitación y espero poder contribuir con un trabajo significativo, junto con todas y todos quienes forman parte de la Unesco”, puntualizó el artista.