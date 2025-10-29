Emiten orden de aprehensión contra Jesús Martínez

EXCELSIOR

Un juez emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca

Este martes 28 de octubre se dio a conocer que un juez emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, por el presunto delito de desobediencia de particulares agravado.

Según el reporte, Martínez Patiño no asistió a las audiencias iniciales programadas para la formulación de imputación y tampoco presentaron una justificación formal ante la autoridad. Ante esta situación, el juez lo declaró sustraído de la acción de la justicia.

El delito de desobediencia de particulares está previsto en el Código Penal y se configura cuando una persona incumple una resolución emitida por una autoridad judicial o administrativa. En caso de cumplirse la orden de aprehensión, el implicado sería remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

ANTECEDENTES DEL CASO Y CONFLICTO POR DERECHOS DE TRANSMISIÓN

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el caso estaría vinculado a un conflicto por derechos de transmisión deportiva, en el que participaron tanto Grupo Pachuca como la empresa Grupo Lauman, filial mexicana de Fox en México.

La disputa se originó cuando los clubes Pachuca y León decidieron terminar su relación contractual con Grupo Lauman para establecer un nuevo acuerdo con Fox Corp/Tubi. Esta decisión derivó en una serie de demandas y medidas cautelares tanto en México como en Estados Unidos, ya que ambas partes afirmaban tener los derechos de transmisión vigentes.

Como parte de ese proceso, una resolución judicial habría ordenado al Club Pachuca abstenerse de realizar transmisiones mientras se resolvía el litigio. La supuesta falta de cumplimiento de dicha instrucción es el punto central de la actual acusación.

SIGUIENTE ETAPA DEL PROCESO

El juez encargado del caso advirtió sobre posibles sanciones adicionales en caso de que persista el desacato a las citaciones judiciales. De mantenerse esa situación, el procedimiento podría derivar en consecuencias penales más severas.

Hasta el momento, los detalles del expediente permanecen reservados, ya que se trata de una investigación en curso. No se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de Jesús Martínez, Grupo Pachuca o sus representantes legales, mientras que las autoridades judiciales continúan con el proceso correspondiente.