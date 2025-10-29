95% de robos a transporte de carga, en Puebla: Guardia Nacional

María Tenahua

Isidro Revilla Castañeda, comandante de la Guardia Nacional (GN) a cargo del operativo especial de Cero Robos en la autopista México-Veracruz, informó que Puebla concentra el 95 por ciento del ataque a transporte de carga.

Ante esto, comentó que se han detectado 161 delitos, de los cuales se evitaron 41 y se ha detenido a 23 personas por este delito.

Refirió que recuperaron 94 tractocamiones, 78 semirremolques, nueve camiones unitarios, 13 camionetas, 23 automóviles, dos motocicletas, siete armas cortas, dos armas largas, siete inhibidores, se han realizado cuatro cateos, en diferentes lugares, así como la desarticulación de bodegas donde almacenaban la mercancía robada.