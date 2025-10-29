Inseguridad Slider Principal

Dejaron cabeza humana en la Resurrección

By Redaccion2 / 29 octubre, 2025

Desde Puebla

Una cabeza humana de mujer fue localizada en barranca de la junta auxiliar La Resurrección.

Durante la mañana de este miercoles en el acceso de la colonia 2 de Marzo.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Se.desconoce identidad de la víctima.

