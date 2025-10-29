Dejaron cabeza humana en la Resurrección

Desde Puebla
Una cabeza humana de mujer fue localizada en barranca de la junta auxiliar La Resurrección.
Durante la mañana de este miercoles en el acceso de la colonia 2 de Marzo.
La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se.desconoce identidad de la víctima.
