SSP Puebla emitió recomendaciones por la temporada de Día de Muertos

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla emitió una serie de recomendaciones por la temporada de Día de Muertos.

Indicó que es importante que las familias disfruten de sus tradiciones cuidando a quienes más quieren, pues es primordial colocar ofrendas seguras y supervisar a niños y mascotas.

En este sentido, señaló que, si las ofrendas tienen velas o veladoras, es importante:

Apagarlas antes de dormir o salir de casa, verificar que no estén cerca de corrientes de aire, evitar que menores o mascotas se acerquen y ubicarlas lejos de sistemas eléctricos y de gas.