Sheinbaum confirma que México solicitará la extradición de Álvarez Puga

Informes preliminares señalan que Álvarez Puga habría sido asegurado “por no contar con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respalde su estancia legal en el país”.

Este lunes se reportó la detención en Estados Unidos de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien desde 2021 enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal y peculado.

Al respecto, durante su conferencia de prensa mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que espera tener en unas horas toda la información por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estamos esperando toda la información de la Fiscalía y espero que en unas horas podamos tener toda la información”, informó.

Al ser cuestionada sobre una posible extradición, la mandataria concluyó que la intención es que Álvarez Puga sea enviado a México.

Sí, la idea es que sea enviado a México

El empresario y abogado chiapaneco fue señalado por la FGR en 2021 junto con su esposa, Inés Gómez Mont Arena, por su presunta participación en una red de empresas fachada mediante las cuales se habrían desviado cerca de 3 mil millones de pesos provenientes del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.