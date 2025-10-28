EU destruye 4 embarcaciones “narcoterroristas” en el Pacífico; hay 14 muertos

MILENIO

Los ataques dejaron 14 personas muertas y un sobreviviente, cuyo rescate habría sido coordinado por autoridades mexicanas.

Una serie de ataques estadunidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Pacífico oriental dejaron 14 presuntos narcotraficantes muertos y un sobreviviente, informó el martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En una publicación en X, Hegseth dijo que las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la operación de búsqueda y rescate del único superviviente de los tres ataques del lunes

“Ocho hombres narcoterroristas iban a bordo de la embarcación que fue atacada primero. Cuatro hombres narcoterroristas iban a bordo de la embarcación durante el segundo ataque. Tres hombres narcoterroristas iban a bordo de la tercera. En total, 14 narcoterroristas fueron asesinados durante los tres ataques. Solo uno sobrevivió”, informó.

Así fue el ataque:

“Autoridades mexicanas aceptaron la operación y asumieron responsabilidad para coordinar el rescate” del sobreviviente. ​