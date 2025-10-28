Créditos de fin de año crecen; mujeres de 25-45 años los impulsan en 4 estados

Staff/RG

Morelos, Puebla, Michoacán y Querétaro concentraron la mayor demanda de préstamos a domicilio, impulsada por mujeres de entre 25 y 45 años hacia fin de año.

En el marco del Día Mundial del Ahorro, los datos revelan una brecha de género preocupante: solo el 49.3% de las mujeres en México cuenta con algún tipo de ahorro, frente al 55.2% de los hombres según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, elaborada por el INEGI y la CONDUSEF. Esta diferencia limita la resiliencia financiera femenina y explica por qué, hacia fin de año, mujeres de entre 25 y 45 años concentran la mayor demanda de crédito en estados como Morelos, Puebla, Michoacán y Querétaro.

De acuerdo con datos de Provident, empresa líder en servicios de préstamos personales a domicilio, durante noviembre y diciembre de 2023 y 2024, la colocación de créditos creció 2.1% frente al promedio de años anteriores. Además, se observó un crecimiento del 15% en clientes recurrentes, lo que evidencia tanto la confianza de las personas en el servicio como la necesidad de financiamiento en esta temporada.

“Fin de año muestra cómo el crédito puede ser un aliado para muchas familias en momentos clave; sin embargo, la verdadera resiliencia financiera está en combinarlo con el ahorro, la planeación y una mayor educación financiera”, explicó Fernando Chávez, Director de Legal y Asuntos Corporativos de Provident México.

Aunque suele pensarse que el crédito en diciembre se utiliza principalmente para costear celebraciones y regalos, la realidad es distinta. Los datos de Provident muestran que la mayoría de los préstamos se destinan a necesidades cotidianas y emergencias. En 2024, el monto promedio solicitado en diciembre fue de $8,800, con un incremento aproximado de 5% respecto al promedio anual.

Las regiones con mayor incremento en la demanda fueron Morelos, Puebla, Morelia y Querétaro, lo que refleja un patrón de consumo localizado en entidades donde las familias destinan gran parte de sus ingresos a gastos esenciales.

El perfil de clientes de Provident revela que el 50% de los solicitantes de préstamos tiene entre 25 y 45 años, con una mayoría de mujeres. Este dato coincide con la realidad de muchos hogares en México, donde las mujeres suelen ser responsables de la administración del dinero familiar y de la toma de decisiones relacionadas con el gasto.

Aguinaldo: consumo o ahorro

Un aspecto positivo de esta época es que el aguinaldo suele mejorar la cobranza en todo el portafolio, impulsando una recuperación más sólida para las instituciones financieras. No obstante, especialistas advierten que destinar una parte de este ingreso al ahorro puede marcar la diferencia en enero, cuando los gastos de fin de año suelen generar la conocida “cuesta”.

De acuerdo con datos externos, la fintech Credmex reportó un crecimiento del 10% en la demanda de créditos en diciembre, lo que confirma que la presión financiera de la temporada es una constante en distintos segmentos de la población.

“Esta temporada es el espacio ideal para recordar que el aguinaldo no debe verse únicamente como dinero para gastos inmediatos, sino como una oportunidad para construir un fondo de ahorro que brinde tranquilidad en el futuro”, añadió Fernando Chávez.

El aumento del crédito en diciembre refleja una realidad: muchas familias dependen del financiamiento para solventar sus gastos de temporada. Este contexto refuerza la necesidad de impulsar políticas públicas y programas educativos que promuevan la planeación financiera, el ahorro y el uso responsable del crédito.

Provident, con más de 20 años de presencia en México, ha desarrollado una estrategia de préstamo responsable que busca no solo acercar financiamiento a quienes lo necesitan, sino también fomentar hábitos de educación financiera entre sus clientes.

“En Provident creemos que el crédito puede ser un aliado para las familias, siempre que vaya de la mano de información clara, acompañamiento y cultura financiera. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo soluciones accesibles y al mismo tiempo impulsar prácticas que fortalezcan la estabilidad económica de nuestros clientes”, concluyó Fernando Chávez.