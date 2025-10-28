Cambio en los pilotos que buscarán el Campeonato de Challenge Series

Staff/RG

NASCAR México Series informó que, tras la revisión técnica posterior a la carrera celebrada en el Óvalo Aguascalientes el pasado 19 de octubre de 2025, el auto #39 del equipo ANVI MOTORSPORT no acreditó satisfactoriamente la inspección técnica obligatoria. Con esta medida, será Santos Zanella Jr., quién pase a disputar la final de la categoría el 9 de noviembre en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc.

Tras las mediciones realizadas por el área técnica, se determinó que dichos componentes del auto infringían el Reglamento Técnico 2025.

Con base en el resultado de la inspección y conforme a los Reglamentos Deportivo y Técnico vigentes, el equipo ANVI MOTORSPORT y el auto #39 son descalificados del evento, imponiéndose además una multa de $100,000.00 M.N. que deberá cubrirse en un plazo máximo de 20 días naturales o antes del siguiente evento en el que participe cualquier auto del mismo equipo.

Asimismo, el jefe de equipo y el responsable técnico quedan suspendidos por tres eventos en los que participe el auto #39.

Es importante señalar que el auto #39 del ANVI MOTORSPORT tiene el recurso a solicitar el recurso de reconsideración y apelación, pudiendo resultar en un cambio posterior.

Por ahora los cuatro pilotos contendientes al título de la categoría Challenge Series son: Diego Ortiz, Helio Meza, Giancarlo Vecchi y Santos Zanella Jr.