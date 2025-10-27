Inicia programa de pago anticipado de predial y limpia 2026

– _Ofrece a las y los poblanos la oportunidad de obtener premios, además de condonaciones de multas y recargos_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 27 de octubre de 2025.- El presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, estuvo presente en el arranque del Programa de Pago Anticipado de Predial y Servicio de Limpia 2026, el cual ofrece a las y los poblanos la oportunidad de obtener premios, así como condonaciones de multas y recargos.

El objetivo de este programa es impulsar la recaudación municipal y garantizar los recursos necesarios para brindar servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Por lo que el alcalde hizo un llamado a las y los contribuyentes poblanos para acudir a las diferentes cajas recaudatorias y ponerse al corriente con sus obligaciones.

El programa estará vigente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025, con tarifas correspondientes al ejercicio 2025. Además, contempla premios por un total de 3 millones de pesos, distribuidos en un primer lugar con medio millón de pesos y 25 premios adicionales de 100 mil pesos cada uno.

Asimismo, las y los contribuyentes con adeudos de ejercicios anteriores podrán regularizar su situación con importantes beneficios:

• Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025, descuento del 100 por ciento en multas y 80 por ciento en recargos.

• Del 5 de enero al 31 de marzo de 2026, descuento del 100 por ciento en multas y 30 por ciento en recargos.

Cabe mencionar que en Sesión Ordinaria el Cabildo se aprobó el dictamen que autorizó a la Tesorería Municipal la implementación de un estímulo fiscal para el pago anual anticipado del Impuesto Predial y el Servicio de Limpia.

José Chedraui acude a pagar el predial

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, acudió este día a las oficinas del ex acuario en el Paseo Bravo, para cubrir el predial de sus propiedades dentro del programa pago anticipado.

Desde temprana hora, el alcalde capitalino fue acompañado por el tesorero Héctor González Cobián, para cumplir su obligación de ciudadano.

Es importante mencionar que este programa comenzó el 15 de octubre y concluirá el 31 de diciembre de este año, los ciudadanos pagarán estos servicios del 2026 con la tarifa de este año.

Asimismo, el pago anticipado se aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo, así como más de tres millones de pesos para realizar el Sorteo del Predial del 2026.