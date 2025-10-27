Detenidas 86 personas por la policía estatal en una semana 

•⁠ ⁠Destaca la detención de una presunta extorsionadora del mercado Morelos, en la ciudad de Puebla, y el retiro de 17 cámaras colocadas ilegalmente en Amozoc.

•⁠ ⁠Del 20 al 26 de octubre, se aseguraron 370 envoltorios con posible droga, 39 cartuchos útiles y siete armas de fuego.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Resultado del fortalecimiento de la estrategia de combate frontal a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y policías municipales, detuvo a 86 personas, durante los últimos siete días.

Entre las acciones realizadas del 20 al 26 de octubre, destaca la detención de una mujer, identificada como presunta extorsionadora del mercado Morelos, en la ciudad de Puebla, así como el aseguramiento de 17 cámaras de video colocadas ilegalmente en postes de energía eléctrica de Amozoc.

En este mismo periodo, se llevó a cabo un operativo al interior del centro penitenciario de Puebla, donde se aseguraron equipos telefónicos, objetos punzocortantes, latas con cerveza, posible droga y recipientes para el consumo de sustancias ilícitas.

Además, las fuerzas de seguridad retiraron de las calles 370 envoltorios con marihuana, cocaína y cristal, así como 39 cartuchos útiles y siete armas de fuego. A lo anterior, se suma la recuperación de 93 vehículos robados y el aseguramiento de 20 unidades más por estar relacionadas con algún ilícito.