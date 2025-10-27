Valle de Catrinas Atlixco, a Nueva York

Desde Puebla
El talento de Atlixco y la riqueza cultural de Puebla y México presentes en la gran manzana. para abrazar a las y los migrantes.
Inauguración:
🗓️13:00 hrs hora México
🗓️15:00 hrs hora de Nueva York.
