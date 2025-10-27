Entidad Sección Principal

Valle de Catrinas Atlixco, a Nueva York

By Redaccion2 / 27 octubre, 2025

Desde Puebla

El talento de Atlixco y la riqueza cultural de Puebla y México  presentes en la gran manzana. para abrazar a las y los migrantes.

Inauguración:

🗓️13:00 hrs hora México
🗓️15:00 hrs hora de Nueva York.

You may also like

Categorías