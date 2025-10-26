Video: Arzobispo de Puebla pide por víctimas de violencia en el país

María Huerta

Durante la misa dominical, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa pidió por el descanso de Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, joven de 20 años que falleciera tras aventarse de un puente sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Complejo Cultural y de Innovación (CIS).

Además, por el descanso de Stefany Carmona, integrante de la Guardia Nacional; Francisco Pineda Pérez, que murió víctima de la violencia; Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Michoacán; Javier Vargas Arias, productor de naranjas asesinado en Veracruz; Emilio Fernández Gámez, conductor de Didi víctima de la violencia.

Asimismo, el líder de la grey católica llamó a la sociedad a ser humilde y no menospreciar al pobre.