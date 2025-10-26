Real Madrid por fin toma revancha del Barcelona

Excelsior

El Real Madrid se quedó con la victoria en una nueva edición del Clásico español, al imponerse 2-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu, durante la Jornada 10 de LaLiga 2025-26. En un partido marcado por la intensidad, las decisiones del VAR y un final cargado de tensión, los dirigidos por Xabi Alonso demostraron su jerarquía para mantener el invicto como locales.

El arranque del encuentro no estuvo exento de polémica. Apenas al minuto 4, el VAR intervino para negar un posible penal a favor del Real Madrid, y minutos más tarde (12’), un gol de Kylian Mbappé fue anulado por fuera de lugar tras revisión. Sin embargo, el francés insistió y encontró revancha en el minuto 22, cuando definió con clase tras una asistencia de Jude Bellingham, abriendo el marcador 1-0.

El Barcelona respondió rápido: Fermín López igualó el partido al 38’ con un disparo certero, tras una gran jugada colectiva con Marcus Rashford. Pero antes del descanso, el propio Bellingham devolvió la ventaja al conjunto blanco al 43’, marcando el 2-1 con un remate dentro del área que encendió al Bernabéu.

EL VAR, PROTAGONISTA Y UN FINAL CARGADO DE TENSIÓN

El segundo tiempo mantuvo el ritmo frenético y las emociones. El Real Madrid pudo sentenciar el encuentro al minuto 52 con un penal a favor, pero Mbappé falló desde los once pasos ante Wojciech Szczesny, prolongando la incertidumbre en el marcador. A partir de ahí, el conjunto blanco apostó por la posesión y los contragolpes, mientras el Barcelona adelantaba líneas buscando el empate.

Los últimos minutos fueron de pura tensión. El árbitro añadió nueve minutos de reposición, y en ese lapso Pedri fue expulsado por doble amarilla tras una dura entrada sobre Aurélien Tchouaméni. Pese a los intentos finales de los culés, el marcador no se movió.

MBAPPÉ Y BELLINGHAM BRILLAN; EL MADRID SIGUE IMPARABLE EN LALIGA

Con esta victoria, el Real Madrid reafirma su condición de líder y amplía su dominio como líder del campeonato, manteniéndose invicto en casa. Mbappé y Bellingham fueron las grandes figuras del encuentro, combinando talento y efectividad en los momentos clave.

Por su parte, el Barcelona se marcha con frustración de no haber podido imponer sus condiciones y una segunda mitad donde no logró capitalizar sus oportunidades. La derrota deja a los Hansi Flick rezagados en la pelea por el liderato de la tabla, mientras el Madrid mantiene su paso firme rumbo al título como líder en solitario de LaLiga.