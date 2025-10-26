Puebla y España reafirman cooperación estratégica económico-industrial

-El gobierno encabezado por Alejandro Armenta impulsó un diálogo entre autoridades y sector privado para fortalecer relaciones con España.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con el propósito de fortalecer la relación entre España y el estado de Puebla, así como explorar nuevas oportunidades de cooperación económica, educativa y laboral, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, sostuvo una reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado.

Durante la reunión se destacó el interés compartido en ampliar la colaboración en temas de formación dual, movilidad laboral México-España, industria automotriz y exportación de productos poblanos. Tanto la administración estatal que encabeza Alejandro Armenta, como la Embajada de España coincidieron en que estos sectores representan una base sólida para la vinculación entre instituciones, empresas y universidades de ambos territorios, a fin de impulsar la competitividad y generar empleos de alto valor en la entidad.

El secretario Gabriel Chedraui subrayó la importancia del intercambio comercial entre Puebla y España. En 2024, las exportaciones poblanas hacia ese país alcanzaron 29.28 millones de dólares, con productos como preparaciones alimenticias, vehículos, partes para máquinas, productos de hierro y acero, y equipos electrónicos. En tanto, las importaciones provenientes de España sumaron 679.98 millones de dólares, principalmente en vehículos, herramientas, plásticos, productos metálicos y equipos eléctricos.

Asimismo, se resaltó que la inversión extranjera directa proveniente de España acumuló dos mil 383 millones de dólares entre 1999 y 2024, lo que posicionó a esa nación como el tercer país que más ha invertido en Puebla. Tan solo en 2024, España aportó 44.7 millones de dólares de IED, cifra que la ubicó como el segundo país con mayor inversión en el estado. Estos indicadores reflejaron la confianza del empresariado español en el entorno económico y la visión de desarrollo que impulsa el gobierno estatal.

En el diálogo se contó con la participación del presidente de Canacintra Puebla, Carlos Julián Sosa Spinola; del secretario general de COPARMEX Puebla, Fernando Torres Delgado; de la representante de Gestión y Relaciones Empresariales México-España, María Eugenia Suárez; del consejero de Residentes Españoles en Ciudad de México, Manuel Domínguez Gabián; del vicepresidente de Comercio Exterior de CANACO Puebla, Héctor Landero Camacho; del presidente de la Delegación Puebla de CANIRAC, Juan José Sánchez Martínez; de la miembro del Consejo Consultivo en México de la Fundación Innovación y Desarrollo de Cantabria, Nalisa Ávila Treviño; de la coordinadora de la estrategia de promoción de la Marca Puebla Cinco de Mayo, Ana Paola Migoya Velázquez; de la consejera comercial de la Embajada de España, Alicia Sánchez Muñoz; y de la directora de la Cámara Española de Comercio en México, Elena Ochoa.