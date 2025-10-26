Dos detenidos por el robo del siglo al Museo del Louvre

Excelsior

La Policía Nacional francesa arrestó a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas de la corona francesa ocurrido en el Museo del Louvre, uno de los recintos culturales más visitados del mundo. Las piezas sustraídas, valuadas en más de 100 millones de dólares, pertenecían a la colección histórica de las monarquías europeas del siglo XIX.

El robo en pleno corazón de París

De acuerdo con la Fiscalía de París, las detenciones se llevaron a cabo la noche del sábado. Uno de los sospechosos fue capturado en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia. El segundo detenido fue localizado en la región metropolitana de París, según reportó el diario Le Parisien.

La fiscal Laure Beccuau confirmó que ambos sujetos están bajo custodia por los delitos de robo en banda organizada y asociación criminal. “Uno de ellos estaba a punto de salir del país. La difusión prematura de la noticia puede entorpecer la labor de los más de 100 investigadores que siguen el caso”, advirtió.

Ocho joyas en minutos

El atraco ocurrió el domingo pasado y fue ejecutado con precisión quirúrgica. En cuestión de minutos, un comando de cuatro individuos ingresó al museo utilizando un montacargas desde la calle lateral, abrió las vitrinas con sierras eléctricas y huyó en motocicleta por el centro de París.

Entre las piezas robadas destacan.

Una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

Un collar y un par de pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Durante la fuga, los ladrones dejaron atrás una corona dañada, herramientas eléctricas, guantes y un chaleco reflectante, lo que permitió a los peritos recuperar huellas dactilares y ADN cruciales para la investigación.

Investigación a contrarreloj

Las autoridades francesas rastrean los movimientos del grupo con ayuda de cámaras de seguridad públicas y privadas. Según fuentes cercanas al caso, el equipo de ladrones explotó un punto ciego del sistema de videovigilancia del Louvre, algo que ya ha generado críticas sobre la seguridad del museo más famoso del mundo.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, felicitó en la red X a los investigadores “que trabajaron sin descanso”, aunque pidió discreción para no poner en riesgo la recuperación de las joyas.

El botín podría haberse trasladado al extranjero. Confío en que podamos recuperar las piezas antes de que sean desmanteladas o fundidas”, declaró Nuñez al semanario La Tribune Dimanche.

Debate sobre la seguridad del patrimonio francés

El robo ha encendido las alarmas en todo el país. La ministra de Cultura, Rachida Dati, anunció que solicitará una revisión integral de los protocolos de seguridad del Louvre y de otros museos nacionales, tras una serie de robos recientes en instituciones culturales de Francia.

En menos de un mes, otro museo en el este del país fue saqueado, perdiendo monedas de oro y plata; mientras que en el Museo de Historia Natural de París delincuentes robaron muestras de oro valuadas en 700 mil dólares

Nuestras joyas, nuestra historia y nuestro arte son parte de la identidad francesa. Protegerlos no es solo una cuestión de seguridad, sino de memoria cultural”, declaró Dati.

El Museo del Louvre, ubicado en el corazón de París, Francia, es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta, con más de 8 millones de visitantes anuales. Este incidente, además de sacudir la opinión pública francesa, tiene impacto en el turismo internacional y en la percepción de seguridad de los principales museos de Europa.