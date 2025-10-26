¿Polémica? El VAR apareció en el Real Madrid-Barcelona

Excelsior

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona arrancó con máxima intensidad y polémica desde los primeros minutos en el Estadio Santiago Bernabéu, donde las decisiones del VAR se robaron el protagonismo antes de que Kylian Mbappé abriera el marcador al minuto 22.

El encuentro comenzó con ritmo alto y un Barcelona que intentó sorprender con un disparo de Marcus Rashford apenas al primer minuto, pero el arquero madridista contuvo sin problemas. Sin embargo, la tensión creció rápidamente cuando, al minuto 4, una acción dentro del área azulgrana fue revisada por el VAR por un posible penalti a favor del Real Madrid por una supuesta falta de Lamine Yamal sobre Vinicius, que finalmente no fue señalado por el árbitro central, quien cobró falta del brasileño

La otra gran controversia llegó poco después, al minuto 12, cuando Kylian Mbappé parecía poner en ventaja a los merengues. El francés definió ante la salida del Wojciech Szczesny tras un pase de Arda Güler, pero el gol fue anulado por fuera de lugar tras una revisión minuciosa del VAR. La decisión encendió la tribuna y generó reclamos de los jugadores locales, convencidos de que la posición era milimétrica.

EL VAR ANULA UN GOL Y CALIENTA EL CLÁSICO EN LOS PRIMEROS MINUTOS

El ambiente en el Bernabéu se volvió eléctrico. Mientras el Madrid protestaba por el gol anulado, el Barcelona respondió con llegadas peligrosas: un zurdazo de Lamine Yamal al minuto 9 y un disparo de Pau Cubarsí desde fuera del área que se fue desviado al 20’, avisaban que el conjunto de Hansi Flick no estaba dispuesto a ceder terreno.

Por su parte, el Real Madrid también reclamaba cada decisión dividida. Faltas sobre Jude Bellingham y Éder Militão mantenían la tensión en el campo, mientras el árbitro trataba de imponer control en un partido que desde temprano se volvió emocional y trabado.

MBAPPÉ ROMPE EL CERO Y DESATA LA EUFORIA MERENGUE

La recompensa para los blancos llegó al minuto 22. En una jugada rápida, Jude Bellingham filtró un pase en profundidad perfecto que dejó a Kylian Mbappé de cara al arco. El francés no falló: definió con un disparo rasante al palo izquierdo para poner el 1-0 a favor del Real Madrid.

El gol, validado sin revisión, liberó la tensión del público tras los reclamos iniciales y encendió la celebración en el Bernabéu. Con este tanto, Mbappé volvió a demostrar su peso en los partidos grandes y colocó al Madrid en ventaja en medio de un Clásico con tintes de polémica, ritmo y emociones desde el primer minuto.

El resto del partido promete más drama, con un Barcelona herido pero peligroso y un Real Madrid que buscará consolidar su dominio ante su afición en uno de los duelos más esperados de la temporada.