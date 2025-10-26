Siguiente año estarán listas las 9 viviendas de afectados por la explosión en Xochimehuacán 

María Tenahua

La titular de la sindicatura de la ciudad de Puebla, Mónica Silva Ruiz, informó que el próximo año estarán listas las nueve viviendas de las familias, que se ampararon para que se les construya tras la pérdida total en la explosión de un ducto de Pemex, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán.

Resaltó que no comenzaban con el trabajo, toda vez que no habían contactado a una de las 9 familias afectadas, pero hace unos días dio el aval para las casas que propuso el gobierno municipal.

Es importante señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación CDH 169/2023, luego de considerar que el gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez fue omiso tras la reconstrucción de las propiedades de los afectados de la explosión que en la calle Ferrocarril de San Pablo.

Las casas estarán en un predio que pertenece al ayuntamiento, en la calle 124 B Poniente de la colonia San Aparicio Las Fuentes.