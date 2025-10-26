Martes, elecciones de unidades académicas en la BUAP 

María Huerta

El 28 de octubre, la BUAP realizará uns jornada electoral para titulares de unidades académicas.

Del 17 al 27 de octubre los aspirantes tendrán su periodo de campaña, el 29 la sesión de calificación del proceso electoral, así como la toma de protesta en sesión ordinaria del Consejo Universitario.

Las direcciones en disputa: Administración, Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Ciencias Biológicas, Cultura Física, Enfermería, la preparatoria 2 de octubre, así como la Alfonso Calderón y la urbana Enrique Cabrera.