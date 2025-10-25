Tormenta ‘Melissa’ se convierte en huracán y azota el Caribe

Excelsior

La tormenta ya ha causado la muerte de tres personas en Haití, según las autoridades locales, y se dirige ahora hacia Jamaica, para luego volver al norte y enfilar hacia Cuba.

El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Los residentes del suroeste de Haití deben “iniciar de inmediato los preparativos necesarios para proteger sus vidas y propiedades”, advirtió el CNH.

Agregó que la tormenta podría causar “daños significativos a la infraestructura y potencialmente aislar a las comunidades durante un período prolongado”.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó el viernes a los residentes de las zonas propensas a inundaciones a prestar atención a las advertencias y prepararse para una evacuación.

Las lluvias de Melissa ya han inundado varias carreteras en la capital jamaiquina, Kingston, según imágenes difundidas por los medios locales.

Melissa es la decimotercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

El último gran huracán que azotó Jamaica fue Beryl, a principios de julio de 2024, que causó la muerte de al menos cuatro personas.

Daños del huracacán Melissa

El huracán Melissa se forma en una temporada atlántica particularmente activa. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), 2025 ha presentado un aumento en la frecuencia de tormentas debido a temperaturas oceánicas inusualmente altas, vinculadas al fenómeno de El Niño y al calentamiento global.

Esta combinación favorece la rápida intensificación de ciclones tropicales en el Caribe.

Las infraestructuras de Haití, Jamaica y Cuba siguen siendo vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos.

Haití aún se recupera del impacto del huracán Matthew (2016) y del terremoto de 2021, mientras que Jamaica ha reforzado su sistema de alertas tras el paso del huracán Beryl en 2024. Sin embargo, los expertos advierten que la capacidad de respuesta sigue siendo limitada en zonas rurales y costeras.

El NHC ha destacado la importancia de los sistemas de prevención y de comunicación local ante tormentas de rápida intensificación como Melissa.

Los gobiernos del Caribe han emitido alertas de evacuación y han desplegado equipos de emergencia, en coordinación con la Cruz Roja y organismos internacionales, para minimizar el impacto humano y económico del fenómeno.