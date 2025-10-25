En Huauchinango, vecinos protestan contra presunta suspensión en la búsqueda del niño Tadeo

Abelardo Domínguez

15 días de la desaparición de Liam Tadeo, autoridades podrían suspender la búsqueda.

Han pasado ya 15 días desde que el pequeño Liam Tadeo González Lechuga, de apenas seis años, desapareció tras el deslave en la colonia Piedras Pintadas, sin que hasta el momento se tengan resultados positivos en su localización.

El caso que ha conmovido profundamente a la población de Huauchinango podría enfrentar un nuevo giro, pues autoridades de los cuerpos de rescate evalúan detener oficialmente la búsqueda, luego de más de dos semanas en la zona afectada por el derrumbe.

La tragedia se originó durante la tormenta del pasado 9 de octubre, cuando un deslave sepultó la vivienda donde se encontraban Liam, su abuelita María Magdalena Sosa Santos, cuyo cuerpo fue localizado dos días después y su hermano mayor Gael, quien logró sobrevivir y relató lo ocurrido en redes sociales.

Desde entonces, la madre del menor, Abigail Lechuga Sosa, ha encabezado búsquedas ciudadanas y emitido llamados de auxilio, para reunir nuevamente a su hijo con su abuela, a quien despidieron entre lágrimas.

Mientras las autoridades analizan concluir el rescate, la esperanza de la familia y la comunidad permanece viva, aferrada a la posibilidad de que Liam Tadeo sea encontrado.