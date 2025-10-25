Armenta entrega apoyos de Obra Comunitaria en Francisco Z. Mena

Sigue la búsqueda de dos desaparecidos en las lluvias de la Sierra Norte

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó apoyos del programa “Obra Comuntaria” en el municipio de Francisco Z. Mena.

Al hacer uso de la palabra, el mandatario reiteró a los habitantes que no están solos y los habitantes de los 23 municipios afectados continuarán recibiendo apoyos, para reparar las pérdidas por lluvias del 9 y 10 de octubre.

Destacó que, debido a la tragedia en la Sierra Norte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum ha estado este mes tres veces en Puebla por apoyo a los damnificados.

La reparación sigue en curso, así como la búsqueda de dos personas desaparecidas, un menor de edad y un adulto mayor.