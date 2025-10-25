Protección Civil mantiene búsqueda del menor desaparecido en Huauchinango

Erika Méndez

Elementos de Protección Civil de Puebla continúan en la búsqueda del menor desaparecido en Huauchinango durante las lluvias del 9 y 10 de octubre.

La coordinación estatal trabaja en el paraje Piedras Pintadas y zonas aledañas al río que se desbordó con las intensas precipitaciones.

En las labores participan la Comisión de Búsqueda de Personas, las secretarias de Marina y Seguridad Pública, Petróleos Mexicanos (Pemex) y ayuntamiento de Huauchinango.