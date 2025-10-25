Protección Civil mantiene búsqueda del menor desaparecido en Huauchinango

Erika Méndez
Elementos de Protección Civil de Puebla continúan en la búsqueda del menor desaparecido en Huauchinango durante las lluvias del 9 y 10 de octubre.
La coordinación estatal trabaja en el paraje Piedras Pintadas y zonas aledañas al río que se desbordó con las intensas precipitaciones.
En las labores participan la Comisión de Búsqueda de Personas, las secretarias de Marina y Seguridad Pública, Petróleos Mexicanos (Pemex) y ayuntamiento de Huauchinango.
You may also like
-
Armenta entrega apoyos de Obra Comunitaria en Francisco Z. Mena
-
Pato O’Ward y su enfermedad: “No podía ni pensar, pero la adrenalina me ayudó”
-
Detienen a presunto ratero en San Pedro Cholula
-
Catrinas y flores engalanan el Centro Histórico de Puebla
-
Momento exacto de la explosión en el restaurante La Soldadera, en CDMX