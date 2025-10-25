GP de México 2025: Así quedó definida la parrilla de salida

Excelsior

Quedaron definidos los 20 puestos en la parrilla de salida para el GP de México 2025, donde Lando Norris logró llevarse la pole position, mientras que Carlos Sainz deberá cumplir con la sanción de 5 puestos que acarrea en la temporada de Fórmula 1.

La Carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se celebrará este domingo 26 de octubre en punto de las 14:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, donde el Campeonato de Pilotos podría terminar con nuevo líder.

Así quedaron definidas las posiciones para la Carrera:

Pole. Lando Norris (McLaren).

2. Charles Leclerc (Ferrari).

3. Lewis Hamilton (Ferrari).

4. George Russell (Mercedes).

5. Max Verstappen (Red Bull).

6. Kimi Antonelli (Mercedes).

7. Oscar Piastri (McLaren).

8. Isack Hadjar (Racing Bulls).

9. Oliver Bearman (Haas).

10. Yuki Tsunoda (Red Bull).

11. Esteban Ocon (Haas).

12. Carlos Sainz (Williams).

13. Nico Hülkenberg (Sauber).

14. Fernando Alonso (Aston Martin).

15. Liam Lawson (Racing Bulls).

16. Gabriel Bortoleto (Sauber).

17. Alexander Albon (Williams).

18. Pierre Gasly (Alpine).

19. Lance Stroll (Aston Martin).

20. Franco Colapinto (Alpine).

* Carlos Sainz deberá cumplir con una sanción de 5 puestos, por lo que a pesar de haber finalizado 7º en la Calificación, largará 12º.