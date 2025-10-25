Pato O’Ward y su enfermedad: “No podía ni pensar, pero la adrenalina me ayudó”

A pesar de una fuerte enfermedad estomacal que lo afectó desde la madrugada, el piloto regiomontano de McLaren completó su primera práctica libre y la calificó como la mejor que ha tenido en la Fórmula 1.

El piloto mexicano Pato O’Ward enfrentó un reto inesperado durante la primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México 2025: una enfermedad estomacal que lo afectó desde la madrugada del viernes que lo mandó al centro médico del Autódromo Hermanos Rodríguez antes de poder ir a su hotel pero, a pesar de ello, calificó su salida como la mejor que ha tenido en un Fórmula 1 desde que es reserva de McLaren.

A pesar de la diarrea, el integrante de la casa de Woking calificó su FP1 del viernes como “la que más he disfrutado porque es donde más he podido dar vuelta. Entonces, entre más vueltas, mejor y cada vez que me subo me siento más prepadado, más como que en casa con todos los procedimientos. Pero sí, yo siento que cada vez se pone mejor y cada vez me siento mejor”.

El sentimiento de rodar con un F1 enfermo por parte de Pato O’Ward

Pato O’Ward tomó los controles del coches de Lando Norris durante la FP1 del Gran Premio de México. El regiomontano confesó que desde la madrugada anterior presentó malestares estomacales que le impidieron dormir, aunque aun así decidió subirse al monoplaza y completar su programa porque no era opción dejar pasar el chance.

“Desde la madrugada andaba ya enfermo, no dormí bien, anduve batallando toda la madrugada. Pero encontré las fuerzas para hacerlo. Estas oportunidades no salen todos los días y hay que sacarlas adelante”, explicó O’Ward en una sesión de medios.

A pesar de su condición física, el mexicano cumplió con el plan que McLaren tenía previsto para la sesión, trabajando en la recopilación de datos con neumáticos duros mientras Oscar Piastri usaba un compuesto distinto para dividir el análisis.

“Oscar traía otras llantas, nosotros traíamos las duras. Entonces, como se dice divide y conquistarás. Teníamos que dividir y conquistar el detalle para encontrar lo más que pudiéramos usar”, indicó el regio antes de bromear “¿vieron cómo le dejé el coche a Norris?”.

El piloto de McLaren también recordó que no era la primera vez que competía enferm y, de hecho, ha sido en esas condiciones cuando ha obtenido resultados sobresalientes como cuando ganó en las 24 Horas de Daytona de 2022.

“En la Daytona de 2022 estaba igual, no podía ni pensar, pero la adrenalina te ayuda a sacar las cosas adelante”, dijo.

¿Cuándo volverá a rodar Pato O’Ward con McLaren en el 2025?

Cuestionado sobre si tendrá otra oportunidad con el MCL39 en el 2025 indicó “Espero que me toque otra vez”, antes de ser preguntado si Abu Dhabi sería el lugar seleccionado, a lo que dijo: “Hay pláticas de eso, pero como que todavía no hay anuncio”.