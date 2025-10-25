Cultura

Día de Muertos: una tradición de colores, aromas y sabores

By Redaccion1 / 25 octubre, 2025

Staff/RG

  • Día: viernes 31 de octubre de 2025
  • Horario: Viernes de 10:00 – 14:00 H
  • Acceso: Entrada gratuita

¡El Día de Muertos llegó al Viernes de Aventura del Museo Amparo!

Este 31 de octubre vive una experiencia única en la que el arte y la tradición se unen. Ven y decora velas y calaveritas de azúcar, crea piezas de barro y elabora tu propio pan de muerto.

Además, conoce el origen de esta celebración, que existe desde la época del México antiguo, y descubre los colores, aromas y sabores que la mantienen viva hasta nuestros días.

  • Horario: 10:00 a 14:00 horas
  • Dirigido a: Niños de 6 a 12 años
  • Costo: $200.00 | Incluye materiales

Inscripción en:

  • www.museoamparo.com vía PayPal
  • Taquilla del Museo
  • Más información: talleres@museoamparo.com o al teléfono: 222 229 3850 ext. 861

