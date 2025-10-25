Día de Muertos: una tradición de colores, aromas y sabores

Staff/RG
- Día: viernes 31 de octubre de 2025
- Horario: Viernes de 10:00 – 14:00 H
- Acceso: Entrada gratuita
¡El Día de Muertos llegó al Viernes de Aventura del Museo Amparo!
Este 31 de octubre vive una experiencia única en la que el arte y la tradición se unen. Ven y decora velas y calaveritas de azúcar, crea piezas de barro y elabora tu propio pan de muerto.
Además, conoce el origen de esta celebración, que existe desde la época del México antiguo, y descubre los colores, aromas y sabores que la mantienen viva hasta nuestros días.
- Horario: 10:00 a 14:00 horas
- Dirigido a: Niños de 6 a 12 años
- Costo: $200.00 | Incluye materiales
Inscripción en:
- www.museoamparo.com vía PayPal
- Taquilla del Museo
- Más información: talleres@museoamparo.com o al teléfono: 222 229 3850 ext. 861