Día de Muertos: una tradición de colores, aromas y sabores

Día: viernes 31 de octubre de 2025

Horario: Viernes de 10:00 – 14:00 H

Acceso: Entrada gratuita

¡El Día de Muertos llegó al Viernes de Aventura del Museo Amparo!

Este 31 de octubre vive una experiencia única en la que el arte y la tradición se unen. Ven y decora velas y calaveritas de azúcar, crea piezas de barro y elabora tu propio pan de muerto.

Además, conoce el origen de esta celebración, que existe desde la época del México antiguo, y descubre los colores, aromas y sabores que la mantienen viva hasta nuestros días.

Dirigido a: Niños de 6 a 12 años

Costo: $200.00 | Incluye materiales

