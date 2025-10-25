¡Partidazo! FC Juárez y Puebla inauguran jornada empatando 4-4

ADRENALINA

Puebla logró empatar 4-4 ante FC Juárez en el inicio de la Jornada 15 del Apertura 2025; Bravos deja ir el dormir en puestos de Liguilla directa

En el inicio de la Jornada 15 del Apertura 2025, FC Juárez y Puebla igualaron 4-4, resultado que estanca a los Bravos en puestos de Play-in, mientras que La Franja es –matemáticamente- el primer eliminado del torneo de Liga MX.

FC Juárez 1-0 Puebla

Con un centro desde la banda de la izquierda, Madson aprovechó un rebote que terminó en el borde del área chica para prender el esférico de pierna izquierda y abrir el marcador en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez 2-0 Puebla

Tras una mano, el árbitro del compromiso marcó una mano en el borde del área, sin embargo, el silbante sería llamado por el VAR para revisar la jugada y terminar cobrando pena máxima en favor de los locales, por lo que Óscar Estupiñán cobró con potencia y colocación para incrementar la ventaja (37’).

FC Juárez 2-1 Puebla

Todo parecía completamente perdido para La Franja, hasta que en el tiempo de compensación de la primera parte, Luis Rey mostró su técnica al cobrar un tiro libre directo y colgar el esférico en el ángulo, haciendo que la estirada de Sebastián Jurado fuera inútil (45+1’).

FC Juárez 3-1 Puebla

Las acciones en la frontera del país no cesaron y apenas dos minutos después de haberse reanudado el compromiso, Guilherme Castilho apareció con un cabezazo cruzado dentro del área para evitar que ‘La Araña’ Rodríguez impidiera una nueva caída de su arco y poner dos de ventaja de nueva cuenta.

FC Juárez 3-2 Puebla

Los visitantes se negaban a quedarse sin respuesta y, tras un saque de banda, Emiliano Gómez (70’) no dejó de seguir la jugada hasta que el alón le cayó enfrente, para definir de primera intención y unirse a la fiesta de goles en el ‘Viernes botanero’.

FC Juárez 4-2 Puebla

Por supuesto, nada estaba escrito en este compromiso y FC Juárez volvió a aumentar la ventaja que –ahora sí- parecía definitiva en busca de los 3 puntos que les otorgaran la posibilidad de dormir en puestos de Liguilla directa, sin embargo, el tanto de Jesús Murillo no sería el último.

FC Juárez 4-3 Puebla

Rasguñando el tiempo de compensación (88’), Ángelo Araos fue quien aprovechó una nueva jugada dentro del área local y mandó el esférico al fondo de las redes. Por lo que los 7 minutos de añadido dejarían abierto un vibrante compromiso.

FC Juárez 4-4 Puebla

Finalmente, Puebla se fue con todos sus elementos al frente y apabullaron el área rival, hasta que Luis Rey se encontró un remate de pierna derecha que terminó cruzando al 90+3’ para igualar el compromiso y robarle el triunfo a unos Bravos que ya consideraban suyas las 3 unidades.

Con el empate, Bravos deja ir la posibilidad de dormir en puestos de Liguilla directa, mientras que Puebla es el primer conjunto matemáticamente eliminado del Apertura 2025 al sumar 9 puntos en 15 compromisos disputados.

Para la Jornada 16, Puebla recibirá a Cruz Azul y solamente podrán amargar a La Máquina, ya que no cuentan con posibilidad alguna de llegar a la Fiesta grande, mientras que FC Juárez visitará al Atlético San Luis con la encomienda de seguir sumando para mantener sus aspiraciones de Liguilla directa.