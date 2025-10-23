¡Escándalo en la NBA! Arrestan a más 30 por fraude de apuestas ligado a la mafia

EXCELSIOR

Autoridades federales anunciaron detenciones y cargos contra a más de 30 personas, entre ellas el entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base de Miami Heat, Terry Rozier, en dos investigaciones paralelas sobre apuestas deportivas ilegales y manipulación de partidas de póker con respaldo de familias de la mafia en Nueva York. Los casos fueron presentados por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York tras redadas en varios estados.

Rozier está acusado de participar en un esquema ilegal de apuestas deportivas utilizando información privilegiada de la NBA, según informaron las autoridades. Billups está acusado en un escrito separado que alega un amplio esquema para manipular partidas clandestinas de póker respaldadas por familias de la mafia, según las autoridades.

En el sistema de apuestas deportivas, los jugadores a veces alteraban su rendimiento o se retiraban de los partidos antes de tiempo, según la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch. En una ocasión, Rozier, mientras jugaba para los Hornets, les dijo a otros que planeaba abandonar el partido antes de tiempo debido a una “supuesta lesión”, lo que permitió que otros apostaran miles de dólares, añadió Tisch.

En conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que se trataba de un operativo de largo aliento. Dijo estar allí para “anunciar un arresto histórico en una empresa criminal amplia y de gran alcance que involucra tanto a la NBA como a La Cosa Nostra”.

“Se trata de una operación ilegal de apuestas y fraude deportivo que se ha prolongado durante años […] Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación que duró varios años”, dijo Patel.

El fiscal estadunidense Joseph Nocella explicó que las acusaciones abarcan dos tramas. Una se centra en apuestas con información no pública sobre partidos de la NBA, y la otra en un plan nacional para amañar juegos de póker clandestinos mediante tecnología. Calificó el primer caso como “uno de los actos de corrupción más descarados” desde la expansión de las apuestas deportivas en línea y detalló que en el segundo participaron exatletas profesionales que atrajeron a víctimas a partidas arregladas.

La acusación contra Rozier y otros dice que hay nueve cómplices anónimos, incluido un residente de Florida que fue jugador de la NBA y un residente de Oregón que fue jugador de la NBA desde aproximadamente 1997 hasta 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021, así como un pariente de Rozier. Respecto al uso de información privilegiada, Nocella señaló que los acusados explotaron datos internos de jugadores y equipos.

“La información no pública incluía cuándo jugadores específicos se perderían futuros partidos o cuándo se retirarían anticipadamente por supuestas lesiones o enfermedades”, dijo Nocella y añadió: “También hicieron mal uso de información obtenida a través de sus largas amistades con jugadores y entrenadores de la NBA, y en al menos un caso, la obtuvieron amenazando a un jugador en activo, Jontae Porter, debido a sus apuestas previas. Los acusados utilizaron esta información no pública para realizar cientos de miles de dólares en apuestas fraudulentas, principalmente apuestas sobre el rendimiento de jugadores individuales. Las apuestas se realizaron a través de casas de apuestas deportivas en línea y también en persona en casinos”.

En la causa relacionada con Billups, la fiscalía describe partidas de póker de alto riesgo que, según los investigadores, estaban arregladas. A Billups lo definieron como “una figura destacada” cuyo magnetismo distrajo a otros jugadores.

“Lo que las víctimas —los peces— no sabían es que todos los demás en la partida de póker, desde el crupier hasta los jugadores, incluyendo las figuras, participaban en la estafa”, declaró Nocella. Según la acusación, se usaron máquinas barajadoras alteradas para leer la secuencia de las cartas, lentes especiales para detectar marcas y hasta una “mesa de rayos X”.

Expertos han demostrado vulnerabilidades en barajadoras automáticas que permiten conocer el orden del mazo, lo que coincide con técnicas descritas por los fiscales.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el caso implica a cuatro de las cinco familias mafiosas de la ciudad: Bonanno, Gambino, Lucchese y Genovese, vinculadas a la mafia italiana La Cosa Nostra.

“Los investigadores descubrieron un plan de larga data en el que miembros y asociados de varias familias conocidas del crimen organizado manipulaban partidas de póquer de alto riesgo en todo el país”, afirmó. Reunir a cuatro de las cinco familias en una sola acusación es inusual y da cuenta del alcance de la pesquisa. (Las “cinco familias” se completan con Colombo, históricamente parte de la estructura de La Cosa Nostra en Nueva York).

El agente especial a cargo de HSI en Nueva York, Rick Patel, detalló el operativo:

“Esta mañana, cientos de agentes especiales e investigadores de HSI, el FBI, la Comisión Costera de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York llegaron a las casas de personas que durante años han operado con una falsa sensación de impunidad, una falsa sensación de seguridad” y señaló que la investigación culminó en la llamada Operación Escalera Real.

Nocella mencionó que la supuesta red de apuestas utilizó información sobre el desempeño de jugadores en equipos como Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers y Los Angeles Lakers, y citó a los “Toronto Rangers”, en aparente referencia a los Raptors. La fiscalía sostiene que Rozier habría compartido datos sobre alineaciones y fingido una lesión para favorecer apuestas de la red.

La defensa de Rozier criticó el proceder de las autoridades. Su abogado, Jim Trusty, dijo a CNN: “Caracterizaron a Terry como sujeto, no como objetivo, pero a las 6:00 de la mañana de hoy me llamaron para decirme que agentes del FBI intentaban arrestarlo en un hotel… Querían la gloria injustificada de avergonzar a un atleta profesional con un paseo delictivo… Parecen estar creyendo en la palabra de fuentes increíblemente inverosímiles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades… Terry no es un jugador, pero no le teme a las peleas y espera ganarlas con ansias”.

Las vistas iniciales de Billups y Rozier se realizarán en jurisdicciones de Oregón y Florida, respectivamente, de acuerdo con funcionarios judiciales; no se precisaron horarios. Los equipos y la NBA indicaron que analizarán la información antes de pronunciarse. En paralelo, el caso recuerda el antecedente de Jontay Porter, expulsado de