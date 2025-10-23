Soda Stereo dará conciertos en México: estas son las fechas, ciudades y cuándo comprar boletos

EXCELSIOR

La banda argentina regresará a México con su gira ‘Ecos’, con la cual rinden un homenaje a Gustavo Cerati.

Soda Stereo hace unos días anunció sus regresos a los escenarios con la gira “Ecos”, con la cual incluirán a Gustavo Cerati por medio de la tecnología. Las primeras fechas en Argentina y Chile se agotaron rápidamente y ahora la agrupación dio a conocer que llegarán a México.

Por medio de sus redes sociales Soda Stereo confirmó su regreso a México con su nueva gira y si eres fan de los argentinos, aquí te contamos todos los detalles de sus próximos shows en el país para que no te quedes sin ver a la banda.

¿Cuándo y dónde se presentará Soda Stereo en México?

Toma nota porque Soda Stereo regresará a nuestro país como parte de su gira “Ecos”.

La banda anunció un total de tres conciertos en México. Te compartimos las ciudades, fechas y recintos en los que se presentará.

14 de abril del 2026- Palacio de los Deportes en CDMX

18 de abril del 2026- Auditorio Telmex en Guadalajara

21 de abril del 2026- Auditorio Banamex en Monterrey

¿Cuándo será la venta de boletos para Soda Stereo en México?

Si quieres ir a ver a Soda Stereo en sus próximos conciertos que dará en México, toma en cuenta que habrá varias ventas para que puedas obtener tus boletos.

Habrá preventa venta exclusiva para tarjetahabientes de Banamex, por lo que si tienes una tarjeta de este banco podrás adquirir tus boletos el 27 de octubre en Ticketmaster a las 11:00 AM.

Si no tienes una tarjeta de dicho banco, podrás comprar tus entradas el 28 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster. En la venta general con la que puedes utilizar cualquier plástico para comprar los boletos.

Toma en cuenta que se desconoce el precio de los boletos, pero se revelarán una vez iniciada la primera venta en Ticketmaster. Aquí te dejamos el poster de los anuncios de los shows de Soda Stereo en México.