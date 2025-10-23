En Puebla faltan 5 mil trabajadores para que el IMSS funcione correctamente

Erika Méndez
En el estado de Puebla hacen falta cinco mil trabajadores, para que las Unidades Médicas, hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) funcionen de manera correcta.
El delegado del IMSS -Bienestar, Jéronimo Lara, detalló que en total 742 Unidades Médicas, 54 hospitales y clínicas requieren personal.
Destacó que en los últimos dos años han ingresado mil 329 nuevos trabajadores, de manera paulatina se han cubierto las necesidades.
