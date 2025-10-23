Acusan a cura de Zacatlán de ser el “mil amores”

Desde Puebla

Denuncian a sacerdote en Zacatlán por presuntos abusos y conductas inapropiadas con mujeres

Feligreses de Jicopala denunciaron que además utiliza el dinero de las limosnas para sus relaciones sentimentales

Comunidad de feligreses de Jicopala, en el municipio de Zacatlán, denunció al sacerdote Francisco Javier López Flores de lucrar con las capillas de la comunidad, además de

conductas inapropiadas con mujeres.

En una publicación en redes sociales, exhortan a la Arquidiócesis de Puebla a tomar cartas en el asunto, ya que colocaron fotos donde aparece el representante de la iglesia besándose con una mujer.

Asimismo, indican que ocupa el dinero de las parroquias y lucra con ello exigiendo cada vez más “apoyo” a los feligreses, pues de ahí toma dinero para su uso personal y pagar lujos a mujeres.

Incluso, por esta situación, el sacerdote Francisco Javier López Flores ya es conocido como “El Mil Amores”.