Trabajadores detuvieron a supuesto ratero en San Pedro Cholula

By Redaccion2 / 23 octubre, 2025

Sadit González

Hoy, trabajadores de una empresa en la calle Av. Juárez esquina con Río Pánuco en San Pedro Cholula detuvieron a este presunto ladrón, acusado de hurtar una motocicleta y dinero en efectivo.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

