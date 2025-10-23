Trabajadores detuvieron a supuesto ratero en San Pedro Cholula

Sadit González
Hoy, trabajadores de una empresa en la calle Av. Juárez esquina con Río Pánuco en San Pedro Cholula detuvieron a este presunto ladrón, acusado de hurtar una motocicleta y dinero en efectivo.
Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
