En 5 juntas auxiliares de Puebla capital, mayor discriminación a las mujeres: Zaira González

María Tenahua
En la capital poblana, la violencia que más sufren las mujeres es la psicológica, física y económica, además de que en cinco juntas auxiliares se detectó que se discrimina a este sector de la población, informó la titular de la secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez.
Al comparecer ante la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual, explicó que realizaron un diagnóstico sobre la prevalencia de violencia de la discriminación y de género en Puebla, que les permitirá implementar políticas públicas.
Puntualizó que este estudio se llevó a cabo en cinco juntas auxiliares, como son: San Pedro Zacachimalpa, Santo Tomás Chautla, San Baltazar Tetela, Santa María Guadalupe Tecola y San Andrés Azumiatla.
Asimismo, indicó que seguirá el trabajo con las sexoservidoras en el tema de capacitaciones con diferentes talleres que ellas han solicitado.
