Defiende Morena a delegada del Bienestar en Libres ante señalamientos por presuntos vínculos con empresario detenido

Jorge Barrientos

La dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, salió en defensa de la delegada del Bienestar en el municipio de Libres, Anallely López Hernández, luego de que esta fuera señalada en redes sociales por presuntos vínculos con el empresario Nazario “N”, detenido recientemente por autoridades por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico en los estados de Jalisco y Puebla.

Romero Garci-Crespo calificó dichas versiones como “difamaciones promovidas por la oposición”, al subrayar que no existe ninguna denuncia formal en contra de la funcionaria federal.

> “En Morena creemos en nuestras autoridades, respetamos los procesos de justicia y no nos dejamos llevar por rumores o campañas de desprestigio”, expresó la dirigente estatal.

Al ser cuestionada sobre otros casos de funcionarios señalados en situaciones similares, la lideresa morenista reiteró que el partido mantendrá su postura de esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios anticipados o tomar medidas internas.

Asimismo, subrayó que Morena respaldará a sus representantes mientras no existan pruebas o resoluciones judiciales en su contra, e hizo un llamado a no utilizar este tipo de casos con fines políticos o mediáticos.

Cabe recordar que Nazario “N” mantenía relaciones políticas y comerciales con diversos personajes locales, entre ellos funcionarios municipales y operadores sociales. En ese contexto, comenzaron a circular en redes sociales fotografías y publicaciones que atribuían a la delegada del Bienestar de Libres una relación de amistad o cercanía con el empresario detenido.