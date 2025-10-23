Ciudadanos de Hacienda Las Fuentes 2 denuncian presiones políticas y supuesta imposición de dirigente vecinal

Jorge Barrientos

Habitantes del fraccionamiento Hacienda Las Fuentes 2, ubicado en el municipio de Puebla, denunciaron presuntas presiones y actos de coacción por parte del señor Marco Antonio Palafox, a quien señalan de haberse impuesto como presidente de la mesa directiva vecinal, sin contar con una conformación formal ni reconocimiento por parte del Ayuntamiento.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, la llamada “mesa directiva” estaría integrada únicamente por dos personas y no cuenta con registro oficial ante las autoridades municipales. Aun así, aseguran que Palafox ha convocado a reuniones en las que presiona a los residentes para afiliarse al partido Morena, supuestamente con la promesa de recibir beneficios sociales.

Entre los apoyos ofrecidos a cambio de la afiliación política, los denunciantes mencionan despensas del Sistema DIF, calentadores solares y recursos federales destinados al fraccionamiento. Además, expresaron su preocupación porque, según refieren, solo simpatizantes del partido oficialista han sido designados como los encargados de “bajar” recursos para el supuesto beneficio de la comunidad.

Los colonos hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que investiguen estas prácticas que consideran ilegales y contrarias al derecho ciudadano de decidir libremente su afiliación política, así como para garantizar la transparencia en la gestión vecinal del fraccionamiento.

“Queremos que se respete nuestra autonomía como vecinos y que las ayudas sociales no se utilicen con fines partidistas”, expresaron algunos de los afectados.