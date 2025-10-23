Video: Asumió la presidencia del Congreso Local Pavel Gaspar

María Huerta

Con 36 puntos a favor, el diputado morenista Pavel Gaspar fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla y Coordinación Política de la LXII Legislatura, tras la salida de Laura Artemisa para sumarse al gabinete de Alejandro Armenta.

En sesión ordinaria del Congreso local, la diputada Floricel González Méndez presentó un punto de acuerdo, exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a que implementen o refuercen medidas de identificación, retiro o tratamiento de bienes abandonados en la vía pública, tales como vehículos, casetas telefónicas, puestos de periódicos en desuso y demás estructuras que representen obstrucciones o riesgos para la población general.