Convocatoria para participar en el desfile de la Revolución Mexicana Atlixco 2025

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la comunidad educativa, asociaciones civiles y agrupaciones deportivas a participar en el Desfile Cívico Conmemorativo por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre de 2025.

Con esta convocatoria, Ariadna Ayala busca fortalecer los valores de justicia social, libertad, igualdad y soberanía, revalorizando el legado histórico del movimiento revolucionario entre niñas, niños y jóvenes.

Podrán participar instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, así como asociaciones civiles y ligas deportivas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre, a través de los correos regiduria.educacion@atlixco.gob.mx y coordinacion.bibliotecas@atlixco.gob.mx, o en los teléfonos 244 106 5120 y 244 112 1565.

Consulta la convocatoria en:

CONVOCATORIA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE