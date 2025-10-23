Detienen a una banda dedicada a desmantelar vehículos

Desde Puebla

*23 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* Como resultado de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), se logró la captura de Primo “N”. de 25 años, Carlos “N”. de 56 años y Margarita “N.” de 21 años, posibles responsables del delito de desmantelamiento de vehículo robado.

La tarde del miércoles 22 de octubre del presente año, elementos de la SSC Cholula, en conjunto con elementos de la SSP, atendieron un reporte al número de emergencia local sobre la localización, vía GPS, de un vehículo robado el día anterior en el municipio de Ajalpan. Gracias a la coordinación intermunicipal con Juan C. Bonilla, y mediante el seguimiento de las coordenadas, los uniformados arribaron a la calle Santa Cruz Analco, en San Gabriel Ometoxtla, donde se ubicó un vehículo tipo tractocamión, cuyas características coincidían con la unidad reportada.

En el lugar, los elementos sorprendieron a un masculino y una femenina desmantelando el tablero del tractocamión, así como a un masculino realizando maniobras para abrir el tapón de gasolina. Conforme a los protocolos de actuación policial, se realizó una inspección preventiva y la verificación del número de serie del vehículo, confirmando que contaba con predenuncia de robo.

Como resultado, el tractocamión fue asegurado y Primo “N”., Carlos “N”. y Margarita “N.” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), instancia que dará continuidad a las investigaciones correspondientes y determinará su situación legal.