13 mil elementos de seguridad, bomberos y PC recibirán recursos para sus viviendas: Armenta 

Erika Méndez

El gobierno de Puebla destinará una partida en el presupuesto de 2026 y dará recursos a 13 mil elementos de seguridad, bomberos y Protección Civil (PC) para sus viviendas.

En conferencia de prensa, el mandatario Alejandro Armenta Mier dijo que este sector jamás ha recibido apoyos y la mayoría habita casas rentadas, por ende, es necesario implementar un programa a su favor.

Destacó que actualmente ya cuentan con 60 hectáreas para la construcción de casas, a pesar de que los empresarios inmobiliarios de Grupo Proyecta se negaron a donar predios en la zona residencial de Lomas de Angelópolis, presuntamente bajo el argumento de que los policías no podían convivir con habitantes de dicha zona exclusiva.

“Eso como gobernador yo no lo puedo aceptar, así es que sí me molesté a nombre de todos los policías que protegen a la población, si me molesté a nombre de los bomberos”, dijo Armenta Mier.