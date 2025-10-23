Investigan suicidio de venezolana en Puebla capital: SSP

Erika Méndez
El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, reveló investigación por el suicidio de una venezolana en Puebla el pasado miércoles.
En conferencia de prensa, dijo que la joven tenía 20 años de edad y se lanzó del puente en el Centro Integral de Servicios Angelópolis.
Dijo que se trata de una situación complicada, temas personales.
