México vs. Brasil: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido amistoso Selección Femenil Sub-20 HOY?

¡Hoy juega México! Este jueves 23 de julio tenemos doble acción de la Selección Mexicana Femenil, y para abrir la cartelera tendremos a la Sub-20 midiéndose ante una contrincante de grado A: Brasil, en el Estadio Onesio Brasileiro.

Doriva Bueno y el conjunto tricolor tendrán su primera prueba previo al arranque del Mundial 2026 en Polonia, y qué mejor que ante una de las selecciones más competitivas; conoce los horarios y canales de transmisión en vivo.

¿Cómo llegan México y Brasil?

Doriva Bueno y la escuadra tricolor llegan a esta serie de amistosos tras un paso perfecto en la Fase de Grupos del Campeonato Femenino Sub-20 de Concacaf, cosechando 3 victorias al hilo: Nicaragua (6-0), Panamá (4-0) y Canadá (4-2).

Por otro lado, la última participación de Camila Orlando y las campeonas de CONMEBOL femenil fue en la Copa del Mundo 2024, donde a pesar de mantenerse invictas en la primera fase, terminó por caer ante Corea del Norte en un agónico 1-0 que las dejó sin título.¿A qué hora juega México vs Brasil Femenil Sub-20 HOY?

Fecha: jueves 23 de octubre 2025

Horario: 15:00 horas (centro de México)

Sede: Estadio Onésio Brasileiro, Goiás, Brasil

¿Dónde ver México vs. Brasil Femenil Sub-20 EN VIVO?

Streaming: Canal de YouTube de Selección Nacional de México