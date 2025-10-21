Retiran 17 cámaras ilegales en Amozoc

– En un operativo, SEMAR, DEFENSA, Policía Estatal y Policía Municipal detectaron que los dispositivos se encontraban en postes de energía eléctrica.

Desde Puebla

AMOZOC, Pue.- Como resultado de un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se logró la detección y aseguramiento de 17 cámaras de video que operaban de manera irregular en Amozoc.

Estos equipos de videograbación se encontraban colocados ilegalmente en postes de energía eléctrica, por lo que las fuerzas de seguridad realizaron las acciones correspondientes para su retiro.

Durante este despliegue participaron Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc.