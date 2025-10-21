Encuentran en Amozoc a jovencita reportada desaparecida en Veracruz

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 21 de octubre de 2025.- Durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura del fraccionamiento Bugambilias, policías municipales observaron a dos femeninas que solicitaban auxilio. Al acercarse, una de ellas indicó que una joven se había refugiado en un local de comida tras ser presuntamente agredida.

La persona fue identificada como Estrella Gritzell, de 18 años, originaria de Orizaba, Veracruz, quien se encontraba en crisis nerviosa.

De inmediato, se le brindó atención prehospitalaria por parte de paramédicos municipales y apoyo alimentario, además de garantizar en todo momento su integridad y derechos.

Posteriormente, se corroboró que la joven contaba con Alerta Amber activa en el estado de Veracruz con folio 1172, emitida el 10 de agosto de 2024.

Tras la confirmación, y en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz y Casa Carmen Serdán, se realizó su traslado seguro a dicha institución para su resguardo y protección, bajo la supervisión de personal especializado en atención a víctimas.

Durante las entrevistas, la joven mencionó que hace un año escapó de su hogar y, al llegar a Puebla, conoció a una amiga que le ofreció alojamiento. Posteriormente, entabló una relación con un hombre, quien la agredía física y emocionalmente, hasta que logró escapar para resguardar su integridad.

Finalmente, se estableció contacto con un familiar, para realizar el procedimiento correspondiente.