Con el respaldo de miles de cholultecas, rinde Tonantzin Fernández su primer Informe de Gobierno de compromisos cumplidos

Staff/RG

La presidenta municipal destacó las acciones en materia de seguridad, bienestar, infraestructura y servicios públicos*

San Pedro Cholula, Pue. – En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, presentó su Primer Informe de Gobierno ante miles de cholultecas reunidos en la Plaza de la Concordia.

Durante su mensaje, destacó el éxito de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, la cual permitió reducir la incidencia delictiva general en un 18%. Además, informó sobre la adquisición de 29 nuevas patrullas, distribuidas en todas las juntas auxiliares y barrios, con lo que se eliminó el gasto excesivo en renta de unidades, práctica recurrente en administraciones anteriores.

Fernández subrayó que, a un año de gobierno, todas las juntas auxiliares cuentan con obra pública, un hecho histórico para el municipio. Este logro —dijo— es resultado de una política de cero corrupción y de la decisión de atender el rezago en infraestructura que afectó por años a San Pedro Cholula.

Destacó la inversión histórica de 72.5 millones de pesos, en coordinación con el Gobierno del Estado, en obras como la 12 Oriente-Poniente, la carretera estatal Puebla–Coronango, y la vialidad que conecta a San Gregorio Zacapechpan con San Francisco Cuapa, entre muchas otras.

En materia de bienestar, resaltó los programas Mujeres Heroínas, Becas a Jóvenes Universitarios y Deportistas, la entrega de calentadores solares y filtros purificadores de agua; así como la dignificación de la Casa del Abue, la apertura de la Casa Carmen Serdán y el traslado del DIF Municipal a una sede más cercana a la cabecera, para brindar atención más oportuna.

En el ámbito turístico, enfatizó que San Pedro Cholula se ha consolidado como un referente cultural y deportivo a nivel internacional, al ser sede de eventos como La Carrera Panamericana y el Mundial de Voleibol de Playa Sub 21. A ello se suma el rescate de la cultura y las tradiciones locales con actividades como El Trueque, la Conmemoración de la Matanza de Cholula y el apoyo a las procesiones y desfiles tradicionales.

“La transformación significa colocar siempre al pueblo en el centro de las decisiones”, expresó la presidenta municipal, reafirmando su compromiso de hacer de la política un servicio al pueblo.

Afirmó que cada acción de su administración tiene el propósito de dignificar la vida de las y los cholultecas, especialmente de aquellos históricamente olvidados, en congruencia con la visión humanista que guía al México actual.

“Este gobierno ha demostrado que el servicio público puede hacerse con empatía, respeto y profundo sentido de comunidad. Hemos erradicado los viejos vicios de la corrupción y el despilfarro para abrir paso a un gobierno austero, cercano y eficiente”, sostuvo.

Finalmente, Tonantzin Fernández aseguró que continuará trabajando con convicción y sin descanso, “de la mano de ustedes, con el mismo amor por nuestra tierra y con la certeza de que, juntos, estamos construyendo el futuro de grandeza que San Pedro Cholula merece”.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, en representación del gobernador Alejandro Armenta, reconoció a la administración municipal por su disposición al trabajo conjunto en materia de seguridad, lo que ha permitido alcanzar resultados significativos.

Reiteró que el Gobierno del Estado continuará impulsando acciones coordinadas en beneficio de los municipios y exhortó a las y los cholultecas a seguir confiando en su gobierno local, “que trabaja sin descanso por el bien de todas y todos”.