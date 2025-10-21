Cierran autopista Lerma-Tenango del Valle

EL VALLE

Toluca, Méx.- Después de mes y medio inundada, a partir de este lunes 20 de octubre y durante los próximos quince días permanecerá cerrada la autopista Lerma-Tenango, en el tramo Chapultepec, en ambos sentidos debido a trabajos de mantenimiento y rehabilitación, informó la concesionaria Autopistas de Vanguardia (Autovan).

La empresa precisó que el cierre será necesario para garantizar la seguridad de los automovilistas, luego de que las fuertes lluvias registradas durante septiembre y principios de octubre provocaran afectaciones en la carpeta asfáltica.

Durante el cierre, los usuarios podrán utilizar como rutas alternas la carretera libre Lerma–San Mateo Atenco o la vía San Pedro Techuchulco–Texcalyacac–Tenango del Valle, dependerá de su punto de destino.

En tanto, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegarán operativos de vigilancia y orientación para prevenir incidentes y agilizar la circulación en los desvíos.

Es de recordar que, la autopista Lerma–Tenango del Valle fue una de las más afectadas por las lluvias torrenciales del mes de septiembre.

En el tramo Chapultepec, la acumulación de agua rebasó los niveles de las lagunas, lo que ocasionó el cierre prolongado de la vialidad.

Durante más de seis semanas, automovilistas y transportistas se vieron obligados a buscar rutas alternas o paso lento por la zona lo que provocó mayores tiempos de traslado y afectaciones económicas a comercios y prestadores de servicios de la región.

Dichas condiciones en la autopista, que además tiene un costo de 56 pesos ha provocado inconformidad entre los conductores de todo tipo de unidades ya que, la vialidad atraviesa parte de las Ciénegas del río Lerma, uno de los afluentes más importantes del Valle de Toluca y la crecida recientemente ha ocasionado que el agua invada los carriles, lo que afecta la circulación normal de vehículos.

El tramo registra tráfico complicado debido a que el paso por la zona está inundado en su totalidad y representa un riesgo para los conductores al evitar que se descontrolen los vehículos.

De acuerdo con datos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM), la autopista Lerma–Santiago Tianguistenco, que incluye el ramal hacia Tenango del Valle, tiene una longitud total de aproximadamente 25.17 kilómetros y conecta los municipios de Lerma, Santiago Tianguistenco, San Antonio la Isla, Santa María Rayón y Tenango del Valle.