Inauguración del Festival Internacional del Globo 2025, en León, será gratuita

LA JORNADA

León, Gto. Con el acceso gratuito el día de la inauguración, el Festival Internacional del Globo (FIG) espera una asistencia de 20 mil personas, informó la directora del evento, Escandra Salim Alle.

“El año pasado recibimos alrededor de 15 mil personas el viernes en la mañana y este año esperamos no menos de 20 mil personas”, precisó en la presentación del evento realizado en la Presidencia Municipal de León.

El acceso sin costo llamado “El Viernes de la Gente” no implicó un aumento en el subsidio estatal y municipal que asciende a los 28 millones de pesos, y se realizará del 14 al 17 de noviembre en el Parque Metropolitano de León y tendrá tres hectáreas para que puedan acampar hasta 800 personas por día.

El gobierno del estado aporta 21 millones de pesos y el de León siete millones para la organización del FIG. Es la misma cantidad del año pasado, afirmaron autoridades estatales y municipales.

La Secretaría de Turismo e Identidad del Estado estimó que el evento dejará una derrama económica de 800 millones de pesos.

Las instalaciones del Parque Metropolitano serán rentadas en seis millones de pesos, precisó Humberto Andrade, presidente del parque.

Adicional al acceso gratuito, el gobierno de León distribuirá 700 boletos para los despegues en la mañana, en colonia y comunidades más vulnerables.

“Los vamos a dar sobre todo en zonas que no han tenido la oportunidad de conocer este festival, que no han tenido la oportunidad de verlo”, dijo la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Destacó que pondrán transporte para las personas que sean beneficiadas con los accesos gratuitos.

“Nosotros queremos que la ciudad sea para todos, aquí ponemos a la persona en el centro, el que pueda pagar y el que no pueda pagar”, dijo.

El evento será amenizado con los conciertos nocturnos de Gloria Trevi, Carín León, Afrojack, Martín Garrix y Dimitri Vega.